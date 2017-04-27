LUX* Bodrum özel bir davetle tanıtıldı

19 Mayıs'ta sürpriz etkinliklerle kapılarını açmaya hazırlanan LUX* Bodrum Resort & Residences cemiyet ve iş dünyasına özel bir etkinlikte tanıtıldı.

Ege Denizi'nin masmavi suları ile kaplı yarım adada her cephesinden panoramik deniz manzarasına sahip olan ve Adabükü'nde eşsiz doğanın içerisinde yer alan LUX* Bodrum Resort & Residences hakkında tüm detaylar, MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan'ın Ataşehir'deki iş merkezi projesi Worldwide Business Center'da düzenlenen davette paylaşıldı.

MYC Partners'ın 70 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçirilen, 91 otel odası, 19 residence ve 1 adet beach villa ile toplamda 83 bin metrekarelik alana yayılan LUX* Bodrum Resort & Residences'da golf alıştırma sahası, spa, açık hava sineması, iki alakart restoran, tenis kortu, çocuk kulübü gibi birçok donatı ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Rezidans daireler lansmana özel fiyatlarla satışa çıkarıldı

Rezidans daireleri de satışa sunulan LUX* Bodrum Resorts & Residences türlü ayrıcalıklarla klasik bir konaklamanın çok ötesinde farklı bir deneyim vaat ediyor. Hemen teslim ve lansman dönemine özel fiyat seçeneğiyle satışa sunulan; LUX*'ın Avrupa ve Türkiye'deki ilk ve tek otelini bünyesinde bulunduran LUX* Bodrum teras rezidansları 800 bin dolardan, bahçe rezidansları ise 1 milyon 100 bin dolardan başlangıç gösteriyor.

Yatırımcısına kısa sürede yüksek prim sağlayacak olan LUX* Bodrum rezidansları, fiilen kullanılmayacağı zamanlarda otelin bir parçası olarak işletilebilme olanağı ile de otelin kazancına ortak olabilme seçeneği sunuyor.

Hızlı ve kolay ulaşım imkanı

Havaalanına sadece 13 km mesafede bulunan lokasyonu ve transfer teknesiyle hızlı ulaşım kolaylığı sunan LUX* Bodrum Resorts& Residences, kişiye özel hizmet sunuyor.

650 metrelik beyaz kum plajı

650 metrelik beyaz kum plajı, masmavi denizi ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir tatil sunan LUX* Bodrum Resort & Residences'ta misafirlerin kendilerini daha yalın ve sade hissetmesi için tüm seçenekler bir araya geliyor.

LUX* Bodrum Resort & Residences'ın spa ve wellnes hizmeti veren markası LUX* Me, stres atmak için keyifli bir kaçamak imkanı sunuyor.

Ödüllü mimari tasarım

Dünyanın en elit tasarım yarışmalarından biri olan Milano A'Design Awards'ta Mimari, Bina ve Yapı Tasarımı Kategorisinde Gümüş Ödül kazanan LUX* Bodrum, uzun ömürlü malzemeler, ince Türk işçiliği ve bölgeye özgü otantik yüzey rötuşları eşliğinde İtalya'dan, Almanya'dan ve dünyanın diğer egzotik köşelerinden gelen özel malzemeler ile kombine ediliyor.