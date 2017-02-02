Lunaparkta Korku Dolu Anlar

Lunaparkta yaşanan eğlenceli dakikalar herkes için çekicidir. Kimileri çarpışan otoda eğlenceli dakikalar geçirirken kimileri de gondol da macera arar. Yurt dışında kayda alınan görüntülerdeki gençlerin çılgın lunapark maceraları ise hevesleri kursaklarda bırakan cinsten. Kız arkadaşıyla birlikte slingshot isimli oyuncağa binen gençlerin, kendilerini gökyüzüne doğru fırlatan mekanizmanın hareketinden saniyeler önce gerginlikleri yüzlerine yansıyor. Geriye doğru sayıldıktan sonra mekanizmanın birden gökyüzüne doğru fırlattığı genç ve kız arkadaşı aşırı heyecan ve korkudan çığlık atmaya başlıyor. Saniyeler sonra korkudan suratı bey beyaz kesilen genç adam korkudan bayılıyor. Mekanizmanın hızlı hareketleriyle kendinden geçen genç defalarca bayılarak gökyüzünde dehşeti yaşıyor. Bindikleri oyuncağın güvenlik kameraları tarafına yansıyan bu görüntüler, lunapark maceracı gençlere ibretlik anlar yaşatıyor.