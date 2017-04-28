Şehrin tüm çocukları Lunapark Gezegeni'ne gitmek için sıraya girmişlerdir. Eğlencenin sınırsız olduğu bu gezegene gidebilmenin tek şartı hayallerini vermektir. Çocuklar da sınırsız eğlenebilmek için hayallerinden vazgeçmişlerdir.



Biri hariç; Sançoz Dedektif Holmes'in uçan arabasıyla tüm dünyayı kurtarmamak için büyük bir maceraya atılacaktır. Böylece eğlence dolu Lunapark gezegeninin kapıları aralanacaktır.



Müzik, dans ve birçok sanatı bünyesinde barındıran oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açıyor.



4 yaş ve üzeri seyircisine Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi Drama Sahnesi'nde perdelerini açan oyun, çocuklara hayal kurmanın ne kadar da önemli olduğunu anlatıyor. Bir müzikal atmosferinde geçen oyun, rengarenk atmosferi ile çocukları sanatın eşsiz güzellikleriyle buluşturuyor. Aynı zamanda da son derece öğretici bir çok mesaj içeriyor.



Lunapark Gezegeni, Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında etkinlik gösteren Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından "bir sosyal sorumluluk projesi olarak" sahneleniyor. Serdar Saatman'ın yazdığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği Lunapark Gezegeni çocuklara eğlenceli, coşku dolu bir zaman geçirmeyi vadediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Lunapark Gezegeni



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır