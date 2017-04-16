Lüleburgaz İlçe Seçim Kurulu Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı

Lüleburgaz ilçe Seçim Kurulu Müdürü Y.T., hakkında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan şikayet üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Y.T'nin dün "hayır" standında görüldüğü iddiası üzerine YSK'ya şikayette bulunuldu.



Bunun üzerine Y.T, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.