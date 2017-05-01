Lüleburgaz Huzurevinde yangın tatbikatı yapıldı.



Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği huzurevinde çıkan yangın sonrası, içeridekiler tahliye edildi.



Huzurevi sakinleri, görevli personel yardımıyla güvenli bölgeye alındı.



Tatbikatta, huzurevi çalışanlarına aleve nasıl müdahale edilmesi gerektiği de bahçede kontrollü yakılan ateşle gösterildi.



İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, tatbikatta, huzurevi personeline, yangının sebepleri, mücadele yöntemleri, tehlikeleri, önleyici tedbirleri, ihbar usulleri, acil durum planları gibi çeşitli konularda bilgiler verdi.