Lüleburgaz'daki Uyuşturucu Operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine Güneş Mahallesi Kuştepe mevkisinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli N.Ç, T.K ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.K. ve S.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan N.Ç'nin tutuklandığı haberini alan yakınları adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi.



"Çapkın" isimli narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, "fişek" adı verilen 80 paket bonzai ile 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmişti.