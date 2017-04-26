Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda T.G'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kullanıma hazır bonzai ele geçirildi.



Olayla ilgili T.G. gözaltına alındı.