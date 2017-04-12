Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine Güneş Mahallesi Kuştepe mevkisindeki 3 eve operasyon düzenledi.

"Çapkın" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, "fişek" adı verilen paketler halinde 80 bonzai ile 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli N.A, T.K ve S.Ö. gözaltına alındı.

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