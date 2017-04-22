Lüleburgaz'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın öldürülmesine ilişkin, cesedin bulunduğu evde keşif yapıldı.



Keşif nedeniyle, Gündoğu Mahallesi Işık Sokaktaki ev ve çevresinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.



Maktulün eski ev arkadaşları, tutuksuz sanıklar M.K, C.T. ve H.Ç, avukatları eşliğinde, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzet Koçer ve mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.



Maktulün babası Abuzer Fırat, keşfin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu öldürenlerin bir an önce bulunmasını istedi.



Devletin en kısa sürede olayın gerçek yüzünü açığa çıkartacağına inandığını belirten Fırat, en ağır cezanın verileceğinden şüphesinin olmadığını vurguladı.



Ağabey Sait Fırat da keşiften olumlu bir sonuç çıkacağını ve olayı gerçekleştiren kişilerin açığa çıkarılacağına inandıklarını dile getirdi.



Olay



Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ramazan Fırat, Gündoğu Mahallesindeki evde, 2 Mart 2015'te boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürülmüştü.



Olayla ilgili tutuklanan Fırat'ın ev arkadaşları M.K, C.T. ve H.Ç, daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.



Şüpheliler hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.