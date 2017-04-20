Lüleburgaz'da Turizm Haftası Etkinlikleri

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle bir program düzenlendi.



Lüleburgaz Prof. Dr. Nejdet Tekin Gençlik Merkezi'nde program gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Turizm Haftası programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şurğun yaptı.



Turizmin öneminden bahseden Şurğun, "Ülkemizde hızla gelişen hizmet sektörü arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm faaliyetlerine daha etkin katılım sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye'miz doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Dünya'nın önemli turizm merkezlerinden biridir. Ülkemiz bu güzelliklerinden dolayı yıllardır iç ve dış turizm için önemli duraklardan biri haline gelmiştir. Son yıllarda artan tanıtım çabaları, spor ve sanatla sergilenen üstün başarılar ülkemizin tanıtılmasında önemli roller oynamıştır" dedi.



Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Bölgelerimiz Türkülerimiz Oratoryosu'nu sundu. Oratoryoda söylenen şarkılara salondakiler eşlik etti. Mirasın Cazibesi adlı dramatizasyon çalışmasında ise, konuklar keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra okul öğrencileri 'Mani Atışması'nı sundular. Mani Atışması'ndan sonra Hacı Gürhan'ın 'Ben Anadoluyum' Şiiri okundu. Şiir okunmasından sonra zeybek ve rap gösterisi sunuldu.



Son olarak halk oyunları ekibi kına gecesi gösterisi sundu. Protokol üyeleri Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programını hazırlayan öğrenci ve idarecilerine çiçek sunumu ile sona erdi. - KIRKLARELİ