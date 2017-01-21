Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde Emrah Işık (26) yönetimindeki 22 EN 032 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.



Otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.



Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG'li otomobilde gaz kaçağı oluşması üzerine müdahalede bulundu. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.