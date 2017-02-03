Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahri Taşkın yönetimindeki 39 SU 303 plakalı otomobil, Küçükkarıştıran kavşağında Hasan Sezen (55) idaresindeki 39 LL 015 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Sezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, yaralanan Bahri Taşkın Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.