Lüleburgaz'da "Tarım ve İnsan" Fotoğraf Sergisi

Lüleburgaz ilçesinde "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda 50 eserden oluşan sergi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Keskin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç tarafından bir alışveriş merkezinde açıldı.



Ortan, burada yaptığı konuşmada, sergide bir birinden değerli eserlerin bulunduğunu söyledi.



Sergiye tüm vatandaşları davet eden Ortan, serginin 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar gezilebileceğini ifade etti.