Lüleburgaz'da Süs Havuzları Temizleniyor

Lüleburgaz Belediyesi, ilçedeki süs havuzlarını temizliyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Necmi İnci, AA muhabirine yaptığı açıklama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından süs havuzlarının temizlendiğini söyledi.





Yaz aylarının yaklaşmasıyla süs havuzlarında temizlik yapıldığını ifade eden İnci, fıskiyelerin bakımdan geçirildiğini belirtti.





Periyodik olarak her yıl temizliğin gerçekleştirildiğini aktaran İnci, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.