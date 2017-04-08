Lüleburgaz'da Somali ve Suriye İçin Kermes

Lüleburgaz'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı temsilciliğince Somali ve Suriye için yardım kermesi düzenlendi.



Sokullu Mehmet Paşa Camii avlusunda düzenlenen kermeste, evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.



İHH Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Havva İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesi insanlık yararına düzenlediklerini söyledi.



Kermesten elde edilen gelirler ile mazlum kesimlere yardım edeceklerini aktaran İsa, yaşanan insanlık dramlarına hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.



İHH olarak gerek Türkiye'de gerekse dünyada ihtiyaç sahibi insanlarda paylaşma duygusunu geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden İsa, şöyle konuştu:



"Suriye'de son yaşanan olaylar insanlık adına acı verici bir durum. Küçük çocukların zarar gördüğü onlarca insanın yaşamını yitirdiği bu saldırıyı kınıyoruz. İHH olarak gerek ülkemizde gerekse dünyada ihtiyaç sahibi insanlarda paylaşma duygusunu geliştirmek ve farkındalık oluşturmak maksadındayız. Bu kapsamda düzenlediğimiz kermeslerden elde edilecek gelir ile oradaki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara bir nebze olsa destek olacağız."