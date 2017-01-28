Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür yardımları tamamlandı.
Vakıf Müdürü Gürkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 900 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.
Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Güler, kömür yardımlarında 2 bin 859 aileye ulaştıklarını belirtti.
Güler, kömür yardımlarının aile başına 60'ar çuval yapıldığını kaydetti.
Lüleburgaz'da Kömür Yardımları
Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür yardımları tamamlandı.
Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür yardımları tamamlandı.