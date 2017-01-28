Lüleburgaz'da Kömür Yardımları

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür yardımları tamamlandı.



Vakıf Müdürü Gürkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 900 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.



Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Güler, kömür yardımlarında 2 bin 859 aileye ulaştıklarını belirtti.



Güler, kömür yardımlarının aile başına 60'ar çuval yapıldığını kaydetti.