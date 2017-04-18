Lüleburgaz'da "Koca Ciğer Projesi"

Lüleburgaz ilçesinde akciğer kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Koca Ciğer Projesi" kapsamında vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigaranın zararları anlatıldı.



Toplum Sağlığı Merkezi'nce, Kongre Meydanı'na akciğer maketi kurularak, vatandaşlara sigaranın zararları konusunda bilgiler verildi.





Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Derya Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın insan sağlığına son derece zarar verdiğini söyledi.





Sigaranın kanser hücrelerini tetikleyerek insanların ölümüne neden olduğunu ifade eden Keser, tütün ve tütün ürünleri tüketiminden uzak durulması önerisinde bulundu.





Vatandaşlara sigaranın insan sağlığına zararını anlatmak amacıyla "Koca Ciğer Projesi" kapsamında etkinlik düzenlediklerini aktaran Keser, "Akciğer kanserine farkındalık amacıyla yaptığımız projede vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Standımıza gelen vatandaşlara akciğer maketi üzerinden yakından gösteriyoruz. Ayrıca vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü de uygulayarak normal değerlerini anlatıyoruz." diye konuştu.





Keser, etkinliğin 20 Nisan Perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi.