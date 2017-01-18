KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan E.U'nun evinden duman çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, evde baygın halde bulunan E.U'yu ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen E.U, tedavi altına alındı.
Lüleburgaz'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
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