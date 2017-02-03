Lüleburgaz'da Kalfalık ve Ustalık Sınavları

Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezince düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavları başladı.



Merkez Müdürü Fatih Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalfalık ve ustalık sınavlarına önem verdiklerini söyledi.



Kalfa ve usta adaylarının genel bilgi dersleri, alan ortak dersleri, meslek dersleri ve mesleki uygulama sınavlarına girdiğini ifade eden Çetin, sınavı başarıyla tamamlayan kişilerin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.



Merkez olarak 168 kalfalık ve ustalık sınavı yapacaklarını aktaran Çetin, "2017 Şubat döneminde merkezde 168 sınav yapılacak. Pek çok meslek alanı ve dalında oldukça yoğun bir sınav dönemi yaşanmaktadır. Lüleburgaz ilçesinde tüm çalışanların mesleki eğimlerini tamamlamaya çalışacağız. Yoğun bir aday trafiği yaşandığı bu sınav döneminde tüm adaylara başarılar diliyorum." diye konuştu.