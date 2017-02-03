Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım mahallesinde huzur toplantısı gerçekleşti.
Lüleburgaz ilçesi Yıldırım mahallesinde gerçekleşen toplantıya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Sağlık Müdür Vekili Sevcan Hürtürk, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Güler, İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Selim Keskin ve mahalle muhtarı Hasan Kamacı katıldı.
Mahallelinin sorunları dinlenerek, çözüm yolları konusunda kendilerine daire amirleri tarafından bilgiler verildi. Toplantı soru cevap şeklinde gerçekleşti. Toplantıya katılan Yıldırım mahallesi sakinleri, sorunlarını kurum müdürlerine iletti. Kurum müdürleri sorunları dinleyerek konularla ilgileneceklerini belirttiler. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz'da Huzur Toplantısı
Kırklareli‘nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım mahallesinde huzur toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım mahallesinde huzur toplantısı gerçekleşti.