Lüleburgaz'da Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Lüleburgaz Mili Eğitim Müdürlüğünce Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.



Lüleburgaz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda genç kızlar kategorisinde Kepirtepe Anadolu Lisesi ile Doğa Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi 11-4 Kepirtepe Anadolu Lisesi kazanarak şampiyon oldu.



Genç Erkekler kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kepirtepe Anadolu Lisesi takımları karşılaştı.



Mücadeleyi Kepirtepe Anadolu Lisesi 22-17 kazanarak şampiyon oldu.



Müsabakaların ardından Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Cihan Erdem, dereceye giren okullara kupalarını verdi.