Lüleburgaz'da Ev Yangını

Lüleburgaz ilçesindeki bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi Güneş Sokakta Ali Ekener'e ait evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında kullanılmaz hale geldi.