Lüleburgaz'da Ev Yangını

Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Ovacık köyünde Müdayim Cambaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi ve Büyükkarıştıran Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.