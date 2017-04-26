Lüleburgaz'da Duvar Boyama Etkinliği

Lüleburgaz ilçesinde bir okulda duvar boyama etkinliği düzenlendi.



Lüleburgaz Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okulun duvarlarına çeşitli karikatürler çizilirken, öğrenciler çizilen karikatürleri boyadı.



Okul öğrencilerinin katıldığı etkinlik sonrası konuşan okul müdürü Salim Tunçer, bu etkinlik ile okulun duvarlarına renk geldiğini söyledi.



Öğrencilerin bu etkinlik ile güzel zamanlar geçirdiğini ve keyif aldığını dile getiren Tunçer, Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkür etti.