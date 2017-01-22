Lüleburgaz'da "Bisiklet Yılı" Tanıtım Etkinliği

Lüleburgaz Belediyesince "Bisiklet Yılı" tanıtım etkinliği düzenlendi.



Bir oteldeki tanıtım etkinliğine, Belediye Başkanı Emin Halebak, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeli katıldı.



"Bisiklet Yılı" sinevizyonu izlenmesi ile başlayan etkinlikte Dans@Trakya grubu dans gösterisi sundu.



Belediye Başkanı Emin Halebak, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2017 yılını "Bisiklet Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.



İlçede motorlu taşıtların yerine bisiklet kullanılmasını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Halebak, vatandaşların sağlıklı yaşamına katkı vermeyi hedeflediklerini kaydetti.



Bisiklet kullanımının arttırılması ve motorlu taşıt kullanımının azalması ile çevre temizliğinin de artacağına inandıklarını aktaran Halebak, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.



Bisiklet kullanımının ayrıca özgürlük olduğunu vurgulayan Halebak, "Bisiklet Yılı'nı sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için yaptık. Arabanın içindeyken fark etmediğimiz ne varsa fark etmek için yaptık. Bisiklet kullanmak özgürlüktür, çevre dostudur, bisiklet her şeydir. 2016 Kadın Yılı'nı bu şekilde gerçekleştirmiştik. Yine derneklerimizle, üniversitelerimizle, STK'larımızla işbirliklerini hayata geçirmenin bir yolculuğu içindeyiz. Bisiklet Yılı ne beni, ne Lüleburgaz'da herhangi bir kimseyi, bir diğerinden ayırmayacak, herkesi özgür kılacak, hayal ettiği, düşündüğü kadar imkan sunacak." diye konuştu.



Avrupa Birliği'nden destek alan Bağ İçi Bisiklet Rotası'na da önem verdiklerini anlatan Halebak, Avrupa Birliği Projesi kapsamında 499 bin Avro desteği ile yapılacak Bağ İçi Bisiklet Rotası kapsamında Edirne Bayırı mevkisine bisiklet parkı yapılacağını bildirdi.



Halebak, bisiklet parkında tamir ve konaklama ihtiyaçlarının giderilebileceği alanlar oluşturulacağını sözlerine ekledi.



Etkinlikte "Bisiklet Yılı" kapsamında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.