Lüleburgaz'da Araç Yangını

Lüleburgaz ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Edirne Bayırı mevkisinde Serdal Ağdaş idaresindeki 39 NR 550 plakalı plastik boru yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kamyonun motor kısmından duman çıktığını fark eden Ağdaş, durdurduğu kamyondan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.



Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.



Söndürme çalışmaları sırasında trafik, Lüleburgaz istikametine tek şeritten kontrollü sağlandı.