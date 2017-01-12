Lüleburgaz'da "7 Kocalı Hürmüz" Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Lüleburgaz'da "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde Aşkiye Neşet Çal Salonu'nda sahnelenen oyunu Budak Çal yönetti.



Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından iki bölüm ve 16 perdede sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı.



Oyun sonunda performanslarından dolayı oyuncuları tebrik eden Belediye Başkanı Emin Halebak, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini dile getirdi.