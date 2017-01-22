Lüleburgaz'da 6 İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Lüleburgaz ilçesinde bir pasajdaki 6 iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'ndeki Kayhan Pasajı'nda 4 inşaat firması, bir telefoncu ve terziden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kapı kilitleri kırılarak 1 televizyon, 6 cep telefonu ve 2 bilgisayar çalındı.



Kapı kilitlerinin kırık olduğunu fark eden iş yeri sahipleri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Pasajda çalışma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruturma başlattı.



Telefon ve bilgisayar tamirciliği yapan bir iletişim firması sahibi Ali Açıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık olayı nedeniyle büyük zarara uğradığını belirtti.



İş yerinden 6 sıfır cep telefonunun çalındığını söyleyen Açıl, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.



Pasajın ikinci katında bulunan esnaflardan inşaat firması sahibi Fatih Paray da iş yerinin camının kırılarak içerideki televizyonunun çalındığını kaydetti.