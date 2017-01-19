Lüleburgaz'da 23 Bin 313 Öğrenci Karne Alacak

Lüleburgaz'da 23 bin 313 öğrenci karne alacak.

Lüleburgaz'da 23 Bin 313 Öğrenci Karne Alacak

Lüleburgaz'da 23 bin 313 öğrenci karne alacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılı sonunda 23 bin 313 öğrencinin karne alacağını söyledi.

Eğitim-öğretim yarıyılının yarın sona ereceğini hatırlatan Çetin, karne alacak öğrencilerin, 2 bin 454'unun okul öncesi, 6 bin 613'ünün ilkokul, 7 bin 561'inin ortaokul ve 6 bin 685'inin ise lise eğitimini tamamlayacağını kaydetti.

Öğrencilerin sömestr tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri gerektiğini aktaran Çetin, ikinci yarıyılın 6 Şubat'ta başlayacağını sözlerine ekledi.

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