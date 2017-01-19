Lüleburgaz'da 23 bin 313 öğrenci karne alacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılı sonunda 23 bin 313 öğrencinin karne alacağını söyledi.



Eğitim-öğretim yarıyılının yarın sona ereceğini hatırlatan Çetin, karne alacak öğrencilerin, 2 bin 454'unun okul öncesi, 6 bin 613'ünün ilkokul, 7 bin 561'inin ortaokul ve 6 bin 685'inin ise lise eğitimini tamamlayacağını kaydetti.



Öğrencilerin sömestr tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri gerektiğini aktaran Çetin, ikinci yarıyılın 6 Şubat'ta başlayacağını sözlerine ekledi.