Lüleburgaz'da 23 Bin 313 Öğrenci Karne Alacak

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 23 bin 313 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.



Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde ilçede toplam 23 bin 313 öğrencinin karne alacağını söyledi.



Yarıyıl tatilinin 6 Şubat günü sona ereceğini anımsatan Çetin, "Yarıyıl tatili öncesinde 2 bin 454'ü okul öncesi, 6 bin 613'ü ilkokul öğrencisi, 7 bin 561'i ortaokul öğrencisi ve 6 bin 685'i lise öğrencisi olmak üzere toplam 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılında Lüleburgaz'da toplam 23 bin 313 öğrenci karne alacak. Öğrenciler yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 6 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak" dedi. - KIRKLARELİ