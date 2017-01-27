Lüleburgaz'da 2016 Yılında Kütüphaneden 89 Bin 655 Kişi Yararlandı

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu, 2016 yılı kütüphanelerinden 89 bin 655 kişinin faydalandığını bildirdi.



Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Beyoğlu, kütüphanede toplam kitap sayının 45 bin 158 adede ulaştığını kaydetti. 2016 yılı kütüphane istatistikleri hakkında bilgi veren Beyoğlu, "2016 yılında 3 bin 996 kitap kaydedilerek toplam kitap sayısı 45 bin 158 adede ulaştı. 109 adet süreli yayın aboneliği mevcuttur. 404 adet kitap dışı materyal vardır. 2016 yılı istatistiğine göre kütüphanemizden yararlanan toplam kullanıcı sayısı 89 bin 655 kişidir" ifadelerini kullandı.



"Kütüphaneye 2016 yılında üye kullanıcı sayısı 4 bin 434 kişidir"



2016 yılı kullanıcı sayısı hakkında bilgi veren Beyoğlu, "Kullanıcılar kitaplardan, süreli yayınlardan, kitap dışı materyallerden, kendi materyallerinden ve internetten yararlanmaktadır. Kütüphaneye 2016 yılında üye kullanıcı sayısı 4 bin 434 kişidir. Kütüphanemize üye olan kullanıcılar 21 bin 72 kitap ödünç almıştır" şeklinde bilgi verdi. - KIRKLARELİ