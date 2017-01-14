Lüleburgaz Buz Pistine Kavuşuyor

Lüleburgaz Belediyesince dönemsel olarak yaptırılan buz pistinin bu yıl 16 Ocak Pazartesi günü açılacağı bildirildi.



Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılından bu yana dönemsel olarak her yıl hazırlanan buz pistinin, bu yıl 16 Ocak'tan itibaren hizmete sunulacağını belirtti.



Kongre Meydanı'nda hizmet verecek pistin kurulum çalışmalarının hızla devam ettiğini ve hafta başına yetiyeceğini ifade eden Arslan, 45 gün hizmet verecek pistin tüm vatandaşlara açık olacağını ve pistte çeşitli etkinlikler de yapılacağını kaydetti.