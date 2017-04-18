Lüks yata 12 tankerle 1 Milyon TL'lik yakıt



MUĞLA - Rus iş adamı Victor Rashnikov'un lüks yatı"Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Türkiye'de Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunduğu öğrenilen Rus işadamı Victor Rashnikov'a ait Ocean Victor isimli mega yat, Hint Okyanusu'ndan dün sabah Fethiye Körfezi'nden giriş yaptı.

Rus demir tüccarlarından Metalürji şirketi sahibi Victor Rashnikov'un, Ocean Victory isimli 120 metre uzunluğundaki mega yatı Muğla Büyükşehir Belediyesi iskelesinden 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi. Lüks yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

Yakıt firması yetkililerinden Murat İştipliler Fethiye limanında Ocean Victory isimli süper yata, Teco Petrolcülük A.Ş. firması tarafından 12 TIR ile 350 bin litre yakıt ikmali yapılacağını ifade ederek,"140 metre uzunluğundaki bu yatın İtalya'da imal edildiğini ve Rus demir tüccarı olan Türkiye'de demir çelik tesisleri bulunan Victor Rashnikov'a aittir" dedi.