Lüks Yata 12 Tankerle 1 Milyon TL'lik Yakıt

Rus iş adamı Victor Rashnikov'un lüks yatı "Ocean Victory", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Türkiye'de Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunduğu öğrenilen Rus iş adamının yatı, dün sabah Fethiye Körfezi'nden giriş yaptı.



Rus demir tüccarlarından metalürji şirketi sahibi Victor Rashnikov'un, 'Ocean Victory' isimli 120 metre uzunluğundaki mega yatına, 12 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 350 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.



Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi. Yatta; helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.



Yakıt firması yetkililerinden Murat İştipliler, Fethiye limanında Ocean Victory isimli yata, Teco Petrolcülük A.Ş. firması tarafından 12 tır ile 350 bin litre yakıt ikmali yapılacağını ifade ederek, "140 metre uzunluğundaki bu yat İtalya'da imal edildi ve Rus demir tüccarı olan, Türkiye'de demir çelik tesisleri bulunan Victor Rashnikov'a aittir" dedi. - MUĞLA