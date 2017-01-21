Lüks Otomobille İğrenç Tuzak



Trafik sıkışınca yan taraftaki araçtan sahte parfüm satmaya çalışan sahtekar bu kez sert kayaya çarptı. Araçlarında beklerken dolandırılmaya çalışılan çift o anları kameraya kaydederken sordukları sorularla da dolandırıcıları şaşkına çevirdi.



Şüphe çekmemek için lüks otomobil kullan ve özellikle kadın sürücülere musallat olan sahtekarlar otobanda yanaştıkları araçlara havalimanında çalıştıklarını ve prim olarak aldıkları parfümleri ucuza sattıklarını söylüyor. Kaliteli bir parfümü ucuza satın lacakları fikrine kapılan vatandaşlar sahte bir parfümü pahalıya alıyor. Araçlarında beklerken peş peşe aynı yöntemle dolandırılmaya çalışılan çift son teşebbüsü kameraya kaydetti. Hava limanında çalıştıklarını söyleyen dolandırıcılar öiftin kimliklerini sormasıyla şaşkına dönüyor. İşte ilginç diyalogların yaşandığı o anlar: