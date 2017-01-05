Lüks Otomobildeki Cinayetle İlgili 5 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da bir kişinin lüks otomobilinin içinde öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002. Sokak'ta gece saat 01.30'da meydana geldi. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün (36) başından vurulmuş halde bulundu. Özgün'ün başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili cinayet dedektifleri katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E. gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan şahıslar, olayla bir alakaları olmadığı belirlenince ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Polis, çalışmayı derinleştirdiğinde Özgün'ün Ova Mahallesi 44002. Sokak'tan geçerken yol ortasında duran Deniz S. ile bu nedenle tartışıp, onu darp ettiğini, bunu duyan kardeşi Kenan S.'nin de arkadaşlarıyla birlikte olay yerine gelip Özgün ile tartıştığı, Özgün kaçmak isterken tabanca ile ateş ederek vurduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, ayak sağlığı merkezi sahibi olan Sinem Özgün'ün kocası Korkut Özgün'ün öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Fırat D. (41), Mehmet B. (34), Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Şakir G.'yi 34) gözaltına aldı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edilirken, polis Deniz S. ve Kenan S. adlı kardeşleri arıyor. - ADANA