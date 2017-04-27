Lüks Marka Balenciaga'nın Son Tasarım Çantası, Ikea'nın Alışveriş Çantasına Benzetildi

Balenciaga'nın deri çantası, tasarımı dolayısıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.



Fransız lüks marka Balenciaga'nın son tasarımı, internet mecralarında alay konusu oldu. 1.670 pound ile satışa çıkan çantayı görenler, tasarımı Ikea'nın alışveriş çantasına benzettiler.



Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından yapılan eleştiriler, sosyal medya mizahının gün geçtikçe geliştiğinin de bir kanıtı. Çantanın satışları nasıl olur bilinmez ama Ikea'dan 99 sente alınan alışveriş çantalarını andıran tasarım, Balenciaga tutkunlarını hayal kırıklığına uğratmış gibi gözüküyor.