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Lüks Mağaza Çalışanlarının Bahşişlerine El Koyunca...

Lüks Mağaza Çalışanlarının Bahşişlerine El Koyunca...

Dünya'nın en ünlü mağazalarından olan Harrods'un restoran personeli sokağa indi.

Lüks Mağaza Çalışanlarının Bahşişlerine El Koyunca...



Dünya'nın en ünlü mağazalarından olan Harrods'un restoran personeli sokağa indi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki mağazanın çalışanları müşterilerin bıraktığı bahşişin yüzde 75'ine işletme sahiplerinin el koymasına öfkeli.

Sendikanın öncülüğünde toplanan eylemciler, mağazanın bulunduğu Londra'nın en işlek caddelerinden Knightsbridge'i trafiğe kapattı. Gösteride iki kişi gözaltına alındı.

A video posted by ????? ?? ???? (@bandar917) on Jan 7, 2017 at 7: 47am PST

Lüks ve pahalı olarak bilinen Harrods'un el koyduğu bahşişin yılda 2.5 milyon Sterlin'i bulduğu belirtiliyor.

Harrods'tan yapılan açıklamada, mağaza içindeki 16 restoranda çalışan 450'den fazla personelin asgari ücretin üzerinde ve adil maaş aldığı, bahşiş uygulamasının yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Harrods stop STP pic.twitter.com/Q8JYk4jdlj— Rossi Alx Barbarossa (@rossibarbarossa) January 7, 2017

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Sosyal çatışma çalışanlarının koyunca Gösteri Birleşik Krallık Londra bahşişlerine Lüks mağaza Gepost: 08 januari 2017

Kaynak: Euronews.com

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