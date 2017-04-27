Lukoil'in Net Kârı Yüzde 64,3 Azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 64,3 düşüşle yaklaşık 103 milyon dolara geriledi.

Lukoil'in Net Kârı Yüzde 64,3 Azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 64,3 düşüşle yaklaşık 103 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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