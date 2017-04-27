Lukoil'in Net Karı Yüzde 64,3 Azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre, yüzde 64,3 azalarak, 5,9 milyar rubleye geriledi.



Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil'in ilk çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde yüzde 64,3 azalarak, 5,9 milyar rubleye (yaklaşık 103 milyon dolar) gerilediği belirtildi.



İlk çeyrekte şirket gelirlerinin de 2016'ya göre yüzde 30'luk düşüşle 47,5 milyar rubleye düştüğü kaydedildi.



Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğalgaz şirketlerinden Lukoil, global petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.