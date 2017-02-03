Lukaşenko'dan Rusya'ya Eleştiri

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Rusya'nın Belarus sınırına kontrol noktaları kurmasını "siyasi bir saldırı" olarak nitelendirerek, Moskova'yı iki ülke arasındaki anlaşmayı bozmakla suçladı.



Lukaşenko, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Belarus sınırına kontrol noktaları açma kararı, bu ülkeden alınan doğalgaz fiyatındaki anlaşmazlık ve ikili ilişkilerin seyrine ilişkin eleştirilerde bulundu.



Rusya'nın Belarus sınırından ülkeye giren araç ve kişilere yönelik 3 kontrol noktası kurma kararına değinen Lukaşenko, şu değerlendirmede bulundu:



"Rusya bu yönde adım atarak daha önce aramızda imzalanan anlaşmalara aykırı davrandı. Bunu politik bir saldırı olarak değerlendiriyorum. İyi düşünülmemiş adımlar iki ülke ilişkilerine sadece zarar verir. Her ülke gibi biz de kimi vizesiz kabul edeceğimize karar verebiliriz. 80 ülke vatandaşına sadece Minsk havalimanından girişlerde beş günlüğüne vize muafiyeti sağlanacak. Burada Rusya'nın ulusal güvenliği için nasıl bir tehlike oluşabilir. Rusya ile ortak listemiz var burada ismi yer alanlar zaten Belarus'a giremiyor."



"Belarus'ta Rus üssüne gerek yok"



Lukaşenko, Belarus'ta Rus hava üssü kurulmasının gerekli olmadığını belirterek, "Askeri açıdan böyle bir üsse gerek yok. Bu üs ve orada konuşlandırılmak istenen uçaklar bir gösteri." diye konuştu.



Öte yandan Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna gibi olmadığına ve NATO'ya girmek gibi bir amaçlarının bulunmadığına dikkati çekti.



-"Rus mevkidaşları Belaruslu bakanları akşama kadar bekletti"



Lukaşenko, aralarındaki anlaşma gereği Rusya'dan aldıkları doğalgaz ücretinin petrole göre belirlendiğini ifade ederek, petrol fiyatları yüksek iken doğalgaz için büyük rakamlar ödediklerini ancak fiyatlar düştüğünde Rusya'nın indirim yapmaya yanaşmadığını savundu.



Konuyu görüşmek üzere Moskova'ya heyetler gönderildiğini anımsatan Lukaşenko, "Belaruslu bakanlar Rus bakanların kabul odalarında sabahtan akşama kadar beklediler. Buna kayıtsız kalamam." ifadelerini kullandı.



Lukaşenko, Rusya'nın 500 milyon dolarlık kayıplarını telafi etmek için sunduğu planları yerine getirmediğini savunarak, süreci mahkemenin sonuçlandıracağını kaydetti.



Belarus'un gümrük birliği gibi entegrasyon süreçlerinin kurucularından olduğunu aktaran Lukaşenko, "Biz bu birliklerin eşitlik ilkesine göre çalışacağını düşündüğümüz için dahil olduk. Bugün Belarus eşit olmayan fiyatlar ve şartlar nedeniyle 15 milyar dolar kaybetti." açıklamasında bulundu.



Lukaşenko ayrıca, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Merkezi (Rosselhoznadzor) Direktörü Sergey Dankvert hakkında devleti zarara uğratmak suçundan soruşturma açılmasını teklif etti.



-Kremlin'den açıklama



Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tartışmalı konuların sakin bir şekilde ve ikili görüşmelerle çözülmesi gerektiği belirtildi.



Açıklamada, Moskova'nın Minsk'e ekonomik ve diğer türlü yardımda bulunmaya devam ettiği kaydedildi.