Lukas Podolski Şov Yaptı!

Podolski, Galatasaray ile çıktığı son 22 resmi maçta 25 gole doğrudan katkıda bulundu.

Lukas Podolski Galatasaray'da kaç gol attı?

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Erzincanspor ağlarını 2 kez sarsmayı başardı. 10 dakika içinde 2 gol atan Podolski, teknik heyet ve taraftarlarının yüzünü güldürdü. İkinci yarıda 3 gol daha atan Podolski, mücadeleyi 5 golle tamamladı.

Lukas Podolski, Türkiye Kupası'nda 4. maçında 9. golüne ulaştı. Bu sezon resmi maçlarda ise 12 gol attı.

Adı Japon kulübü Vissel Kobe ile anılan Podolski, Galatasaray ile çıktığı son 22 resmi maçta 25 gole doğrudan katkıda bulunurken, 18 gol ve 7 asist üretti.

Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Lukas Podolski, son kararını "Kariyerimin son kontratı olacak, gitmek istiyorum" sözleri ile verdi ve Galatasaray'ın eli zayıfladı.

Vissel Kobe Kulübünün 3 milyon euroluk resmi teklif yaptığı Lukas Podolski, Japonya'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletti. Podolski'nin bu yanıtı 7 milyon Euro talep eden Galatasaray'ın pazarlıktaki elini zayıflattı. Sarı kırmızılı kulübün 5 milyon euroluk rakama evet diyeceği öğrenildi.

Bu arada Lukas Podolski de, Galatasaray'ın bu transfer sonrasında mağdur olmaması adına Vissel Kobe Kulübüne transferi gerçekleşse dahi Akhisar Belediyespor maçında Riekerink'in görev verirse sahada olacağını söyledi. Ayrılığı halinde mutlak bir forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın sıkıntı yaşamaması halinde hafta sonunda sahada olmak istediğini belirten Podolski, "Kendi taraftarımız önündeki bu maçta oynamak isterim. Vissel Kobe ile anlaşma sağlansa dahi oynamaya hazırım" dedi.

Kaynak: Futbol Arena