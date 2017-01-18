Lukas Podolski'nin Fiyatı Belirlendi

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Lukas Podolski'nin transfer olacağı iddiaları yeniden gündemi meşgul etmeye başladı.



Galatasaray'ın Lukas Podolski'nin transferi için istediği rakam



Lukas Podolski için Vissel Kobe'den 6 milyon Euro istedi. Çin'deki futbol ekonomisi ve ödenen bonservis bedelleri üzerine Beeijing Gouan Kulübünden 7.5 milyon Euro talep eden Galatasaray Kulübü, Japonya için istediği rakamı revize etti.



Şu anda Podolski'nin Faslı menajeri görüşmeleri yürütürken Galatasaray Yönetimi, Vissel Kobe'den 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.



Japon kulübü Kobe'nin Podolski'ye yaptığı teklif



Şu anda Galatasaray Kulübüne resmi bir teklifte bulunmayan ancak Lukas Podolski'nin menajeri Touihri ile temas halinde olan Japon kulübünün Alman yıldız için sunacağı rakamlar hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı.



Bild'e göre Vissel Kobe, Lukas Podolski için 4 ile 5 Milyon Euro arasında bonservis ödemek istiyor. Podolski'ye yıllık maaş teklifi ise 8 Milyon euro civarında.



Lukas Podolski kimdir? Lukas Podolski transfermarkt



31 yaşındaki futbolcu kariyerine Köln altyapısında başladı. Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giyen Alman yıldız, 2015'te 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a trasfer oldu.



Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Lukas Podolski'nin transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Lukas Podolski, bu sezon forma giydiği 14 resmi maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.