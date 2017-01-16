Lukas Podolski, Japonya'ya Transfer Olacak Mı?

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Lukas Podolski'nin transfer olacağı iddiaları yeniden gündemi meşgul etmeye başladı.



Lukas Podolski'nin transferinde son durum



Bild gazetesi Podolski'nin Japonya'ya transfer oldugunu iddia ederken bu konudaki özel bilgileri FutbolArena açıklıyor. Galatasaray yönetimi, Podolski'nin geleceği hakkında nihai bir karara varmak için Faslı menajeri ile görüştü.



Podolski'nin menajeri, oyuncusunun Çin'e transferinin gerçekleşmediğini ancak Japonya'dan teklifler olduğunu belirtti. Şu anda bu görüşmeleri de Faslı menajer yürütürken Podolski, Japon kulübünden 7 milyon euro talep etti.



Şimdiye kadar bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmazken, Galatasaray yönetimi de sarı kırmızılı kulübe gelen herhangi bir teklifin olmadığının altını çizdi. Sarı kırmızılı idareciler, Alman golcünün menajerinden haber beklemeye geçti.



Konyaspor maçının ardından Çin kulüpleri hakkında açıklama yapan Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Artık Çin'den gelecek olan tekliflerle ilgilenmiyoruz. Podolski bizimle devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.



Lukas Podolski kimdir? Lukas Podolski transfermarkt



31 yaşındaki futbolcu kariyerine Köln altyapısında başladı. Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giyen Alman yıldız, 2015'te 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a trasfer oldu.



Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Lukas Podolski'nin transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Lukas Podolski, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.