Lukas Podolski, Japon Kulübüne Rötarlı mı Gidiyor?

FutbolArena - Devre arasında Japon kulübüne transferi konuşulan fakat Galatasaray takımında kalan Lukas Podolski için ilginç bir iddiaa atıldı.



Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor mu?



Milliyet Gazetesindeki habere göre Galatasaray yönetimi Japon kulübü ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi. Buna göre forvet arayışlarını sürdüren fakat hiçbir oyuncu ile anlaşamayan Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi sezon sonu Japon kulübüne vermeyi teklif etti.



GALATASARAY BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİTTİ



Galatasaray yönetimi Japon Kulübü Vissel Kobe'nin Podolski'nin 3 ay rötarlı gelmesine yeşil ışık yakınca 7 milyon euroluk bonservis ısrarından vazgeçti, 5 milyon euroya lig sonunda bu transferin gerçekleşebileceğini iletti. Böylece taraflar yaz dönemi için prensip anlaşmasına vardılar.



Galatasaraylı yöneticiler özellikle Podolski'yi takdir ederek, "İyi bir teklif almasına rağmen kendisine ihtiyacımız olduğunu gördü ve gitmedi. Podolski'nin bu iyi niyetine bir karşılık vermek zorundaydık. Burada Japon kulübü de centilmence hareket etti. Sonuçta da Podolski Galatasaray'da kaldı. Şampiyonluk yolunda Podolski'ye ihtiyacımız vardı" dediler.



Galatasaraylı Lukas Podolski transferiyle ilgili Polonya basınına konuştu



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları yanıtladı. Polonya basınına konuşan Alman yıldızın açıklamaları şu şekilde:



"TERÖR SALDIRILARI ARTIK HER YERDE VAR"



"Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Ancak şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ancak bu durum, şu an için artık normal. Ben normal görüyorum. Zaten hiçbir yerde insan kendisini güvende görmüyor. Berlin'de yaşananları da gördük. Doğal karşılıyorum."



"TRANSFERLE İLGİLİ ŞUAN BİR ŞEY YOK."



"Medyada çok sayıda haber var. Hızlı yayılıyor ama şimdilik bir şey yok. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum."