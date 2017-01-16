Lukas Podolski İçin Japonya Transferi İddiası

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Çin kulüpleri ile adı anılan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Lukas Podolski Japonya'ya mı transfer olacak?



Alman basınından Bild Gazetesi, Lukas Podolski'nin Çin iddialarının aksine Japonya'ya transfer olabileceğini yazdı. Japon Vissel Kobe kulübünün Podolski'yi kadrosuna katmak için atağa geçtiğini öne süren Almanlar, her konuda anlaşma sağlandığını ifade etti.



Konyaspor maçının ardından Çin kulüpleri hakkında açıklama yapan Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, 'Artık Çin'den gelecek olan tekliflerle ilgilenmiyoruz. Podolski bizimle devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.



