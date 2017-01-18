Lukas Podolski'den Fethi Sekin Paylaşımı

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor deplasmanında kazanan Galatasaray'da Lukas Podolski sergilediği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları, alçak terör saldırısında kahramanca şehit düşen polisimiz Fethi Sekin için bir pankart açtı.



Lukas Podolski, bugün o pankartı sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Ona çok büyük bir saygım var. Umarım, bize bıraktığı hatıralar yaşamaya devam ederken, o huzurlu bir şekilde uyuyordur." ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım:



