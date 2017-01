Lukas Graham '7 Years' Parçasıyla Üç Dalda Grammy'ye Aday

Danimarkalı pop grubu Lukas Graham ünlü parçası '7 years' ile üç Grammy Ödülüne aday gösterildi.



Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı ve En İyi Pop İkili-Grup Performansı dalında Grammy heykelciği için yarışacak olan grup, şimdiden internette yüz milyonlarca kez tıklanarak büyük bir çıkış yakaladı.



'7 Years' Danimarkalı pop-soul grubu Lukas Graham'ın ikinci stüdyo albümü... Grubun 28 yaşındaki solisti Lukas Forchhammer, çalışmalarının bu kadar ilgi görmesi sebebiyle oldukça şaşkın.



Lukas Forchhammer, Grubun Solisti: "Bu çok tuhaf bir duygu. Çünkü bir şeyi elde etmek için ne kadar çalışırsanız çalışın, ki bizim farklı bir çalışma şeklimiz var, bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bir şeyler umuyorduk ve bu işe başladıktan sonra yolda karşılaştığımız kişilerden daha fazla çaba sarf ettiğimiz de kesin ancak bu kadar onore edileceğimizi tahmin edemezdik. Ayrıca Grammy'nin anlamı bizim için çok büyük. Çünkü akranlarımız oy kullanıyor. Yani diğer müzisyenler de bizim Grammy'yi hak ettiğimizi düşünüyor."



Hiii. Who's still hooked on all of LukasGraham's killer performances from tonight? #RockinEve pic.twitter.com/GahRsEgCGR— New Years Rockin Eve (NYRE) January 1, 2017



Grubun parçalarını besteleyen elemanı olan Lukas Forchhammer, '7 Years' şarkısını bugüne kadar ki hayatını yansıtan bir şiir, ve gelecekte neyi başarmak istediğinin kısa bir özeti olarak tanımlıyor.



Lukas Forchhammer, Grubun Solisti: "Babam 61 yaşında öldü. Ben o zaman 23 yaşında Almanya'da turnedeydim. Onu bu kadar genç yaşta kaybetmek beni gerçekten çok etkiledi. Bu sebeple şarkı sözlerinde 60 yaşından sonrasını tanımlayamıyorum. Gerçi şu anda kendimi bir baba gibi hissediyorum, 60 yaşını hayal etmem şimdi daha kolay."



7 Years şarkısı Billboard Hot 100 listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi ve bu senenin en çok satan single'ı oldu. Lukas Graham şu anda popüler sanal müzik platformu Spotify'da en çok tanınan 20. sanatçı konumunda. '7 Years' şarkısı bu platformda tam 480 milyon defa indirilmiş.



Lukas Forchhammer, Grubun Solisti: "Şöhret beni ve grup elemanlarını daha mütevazı yaptı. Çünkü bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Ancak şöhret kazanmak hiçbir zaman hedefimiz olmadı. Asıl amacımız şarkılarımızı seslendirmek ve hikayelerimizi tüm dünyaya anlatmak."



Lukas Graham 'Jingle Ball' adlı müzik turuna 9 Ocak tarihinden itibaren başlayacak. Grubun hayranları 12 Şubat gecesi Los Angeles'ta yapılacak Grammy Ödül törenini merakla bekliyor.



Auteur: euronews-tr



