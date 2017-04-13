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Lukaku ve Kane'den Çifte Adaylık
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Lukaku ve Kane'den Çifte Adaylık

Evertonlı Lukaku ve Tottenhamlı Kane, İngiltere Premier Lig'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç oyuncusu adayları arasına girdi.

Lukaku ve Kane'den Çifte Adaylık

Evertonlı Lukaku ve Tottenhamlı Kane, İngiltere Premier Lig'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç oyuncusu adayları arasına girdi

Kaynak: Dunya.com

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