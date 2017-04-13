Lukaku ve Kane'den Çifte Adaylık
Evertonlı Lukaku ve Tottenhamlı Kane, İngiltere Premier Lig'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç oyuncusu adayları arasına girdi.
Evertonlı Lukaku ve Tottenhamlı Kane, İngiltere Premier Lig'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç oyuncusu adayları arasına girdi
Kaynak: Dunya.com
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