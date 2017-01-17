Luiz Felipe Scolari: Arda Turan'a Teklif Yapmadık, İlgimiz Yok

Guangzhou Evergrande'nin tecrübeli teknik direktörü Luiz Felipe Scolari, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan ile ilgilenmediklerini söyledi.

Scolari yaptığı açıklamada, ''Arda Turan ya da herhangi başka bir yabancı oyuncuya teklifte bulunmadık'' ifadelerini kullandı. Brezilyalı teknik adam bu tip iddiaların menajerler tarafından ilgi çekmek için ortaya atıldığını da dile getirdi.

İSPANYOL MEDYASININ İDDİASI; ''BARÇA'YA 50 MLİYON EURO''

İspanyol basınında çıkan iddiada, Guangzhou Evergrande'nin Barcelona bonservis bedeli olarak 50 milyon Euro, Arda Turan'a da yıllık 20 milyon eurodan 3 yıllık teklif götüreceği belirtilmişti.

Milli oyuncumuz Arda Turan'ın 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 22 maçta 12 gole imza attı.